"الهرولة الأخيرة".. تفاصيل جديدة حول اغتيال قائد غواصة روسي

لقطة من الفيديو تظهر قائد الغواصة قبيل اغتياله

كشفت السلطات الروسية عن تفاصيل جديدة حول اغتيال قائد غواصة روسي سابق قبل عدة أيام في بلدة كراسنودار الروسية.

ونشرت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على تليغرام مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال مشتبه به في تنفيذ عملية الاغتيال.

وكان القائد الروسي الذي قتل برصاصة أثناء ممارسة رياضة الركض، ينشر “مساره للركض” بشكل روتيني على تطبيق رياضي. ونشر فيديو لممارسته “الهرولة الأخيرة” قبل اغتياله.

ووفقا لحسابات روسية، فإن متابعة التطبيق من قبل أوكرانيين كشف عن مساره وأدى إلى متابعته حتى اغتياله في مدينة كراسنودار الروسية.

وكشفت مواقع روسية لحظة اعتقال منفذ الاغتيال، من داخل منزله، حيث ظهرت القوات الروسية وهي تقتحم منزل منفذ العملية وتعتقله.

وزعمت مصادر أوكرانية أن المعتقل “شخص عادي لا علاقة له بالعملية”، ولم يثبت هذا الأمر حتى الآن.

وقالت المصادر الأوكرانية إن المعتقل هو سيرغي دينيسينكو، وهو أب لستة أطفال والرئيس السابق لاتحاد رياضة شوتوكان كاراتيه الأوكراني.

وكانت السلطات الروسية أعلنت، الاثنين، مقتل مسؤول روسي مكلف بالتعبئة العسكرية في كراسنودار (جنوب غرب)، في ظل حملة تجنيد للقتال في أوكرانيا.

وأفادت لجنة التحقيق في بيان أنه عثر على جثة الرجل البالغ 42 عاما صباح الاثنين “مصابة بطلقات نارية” في أحد شوارع المدينة المذكورة التي يقطنها نحو مليون نسمة.

وأضافت اللجنة أن القتيل كان نائب المسؤول في بلدية المدينة عن “عمليات التعبئة” في الجيش في كراسنودار.

وقالت إن المحققين يعملون على تحديد هوية الجاني ودافع الجريمة.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن مصادر في الشرطة أن الضحية يدعى ستانيسلاف رييتسكي.

وأوضح الرئيس السابق لبلدية كراسنودار والنائب الروسي يفغيني بيرفيتشوف عبر تليغرام، أن رييتسكي خدم في البحرية الروسية، حيث قاد خصوصا الغواصة “كراسنودار”.

ويقوم الجيش الروسي منذ نيسان/أبريل بتعبئة عسكرية واسعة عبر تكرار نشر إعلانات للتحفيز على الانضمام إلى صفوفه مع وعد برواتب كبيرة وتقديمات اجتماعية.

وتهدف الحملة إلى إعادة تشكيل صفوف القوات على الجبهة الأوكرانية من دون اللجوء إلى تعبئة جديدة، وهو إجراء اتخذه الكرملين في أيلول/سبتمبر بعد عدة انتكاسات ولم يحظ بشعبية.