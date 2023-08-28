بعد نجاح مهمة المسبار .. "سكاي روت" الهندية ستزيد عمليات الإطلاق

تهدف شركة (سكاي روت) الهندية التي أطلقت أول صاروخ خاص للفضاء في الهند عام 2022 لمضاعفة خططها الخاصة بعمليات ارتياد الفضاء بدءا من العام القادم في خطوة من المرجح أن تعزز شركات القطاع الخاص بهذا المجال بعد نجاح إطلاق مهمة المسبار تشاندرايان-3 إلى القمر.

وقال باوان كومار تشاندانا المؤسس المشارك لشركة سكاي روت التي تتخذ من حيدر اباد مقرا وتحظى بدعم من صندوق الثروة السيادي في سنغافورة (جي.آي.سي) في مقابلة مع رويترز إن الشركة تستهدف جمع المزيد من الأموال بنهاية العام القادم.

وأضاف تشاندانا الذي تخطط شركته لإرسال الصاروخ الثاني إلى الفضاء بنهاية هذا العام “اعتبارا من عام 2024 وما بعده نتطلع إلى عمليتي إطلاق على الأقل في العام الواحد ومن المرجح أن نزيد تلك العمليات بينما نمضي قدما”.

وذكر تشاندانا الذي كان عالما بمنظمة أبحاث الفضاء الهندية سابقا أنه يتلقى “الكثير من الرسائل من مستثمرين أجانب ومحليين” يريدون فهم عمل سكاي روت منذ أن أصبحت الهند أول دولة تنجح في القيام بهبوط آمن على القطب الجنوبي للقمر.

ونجحت الشركة في إطلاق أول صاروخ خاص في الهند وتتطلع لخفض تكاليف إطلاق الأقمار الصناعية في قطاع يكتظ بوتيرة سريعة إذ تبني شركات مختلفة شبكات لتقدم خدمات الإنترنت فائق السرعة وتحتاج إلى إطلاق أقمار صناعية صغيرة.

وأشار تشاندانا إلى أن الشركة تخطط لزيادة عدد العاملين بها والذين يبلغ قوامهم حاليا 280 شخصا بنسبة 20 في المئة خلال العامين القادمين لدعم الزيادة المتوقعة في عمليات الإطلاق.

وقال تشاندانا إن الشركة تخطط أيضا لجمع تمويل في 2024 يفوق مبلغ 51 مليون دولار جمعته في جولة التمويل الأخيرة بقيادة صندوق الثروة السيادي السنغافوري من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

“لدينا تمويل جيد حاليا. لذا من المحتمل أن تكون جولة التمويل الكبيرة القادمة من الفئة ج في نهاية 2024”.