الهند.. أول دولة بالعالم تعتزم حظر بيتكوين

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن عزّم الحكومة الهندية حظر التعامل على العملات الرقمية بشكل كامل، بما في ذلك “بيتكوين”، التي لقيت رواجا كبيرا في العالم.

ووفق وكالة رويترز، تعد الحكومة الهندية مشروع قانون يحظر بشكل كامل في البلاد العملات المشفرة

السجن أو الغرامة

وأضافت مصادر أن منتهكي القانون الذين يقومون بتخزين أو التجارة أو بيع العملات الرقمية سيواجهون مسئولية جنائية أو سيتم فرض غرامة مالية عليهم.

وفي حال تم اعتماد القانون فإنه سيتم منح المواطنين في الهند مدة 6 أشهر للتخلص من العملات الرقمية” الافتراضية”، التي يمتلكونها، وبذلك ستصبح الهند أول اقتصاد رئيسي في العالم يحظر العملات الرقمية بشكل كامل.

هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها موقف قوي من العملات الرقمية في الهند، فقبل 3 أعوام، أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات الافتراضية الخاصة، واقترحت عقوبة بالسجن 10 سنوات للمخالفين.

وفي وقت سابق أعربت سلطات الهند عن قلقها إزاء استخدام البيتكوين في أنشطة غير قانونية بما فيها غسل الأموال في غياب قواعد تنظم هذا النوع من العملات.

أكثر من 1.5 تريليون دولار

وصعدت أسعار العملات الرقمية “الافتراضية” المشهورة خلال 2021، بأضعاف النمو الذي حققته منذ تدشينها الذي يعود بعضها إلى عام 2006، ليحقق متداولو هذه العملات أرباحا طائلة، دفعت صناع السياسات الاقتصادية لانتقادها.

ويبلغ عدد العملات الرقمية حول العالم قرابة 4450 عملة، ووفق بيانات رسمية، تتجاوز القيمة السوقية للعملات الرقمية حول العالم، حاجز 1.5 تريليون دولار، وهي أموال جزء منها سحب من سوق الأسهم وبعضها الآخر من الاستثمارات المقومة بالدولار الأمريكي أو المعدن الأصفر.