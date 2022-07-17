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الهند.. إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ بداية الجائحة

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2022 12:44 مساءً
مواطن هندي يتلقى لقاح كورونا - أرشيفية

مواطن هندي يتلقى لقاح كورونا - أرشيفية

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أظهرت بيانات رسمية أن التطعيمات التي قدمتها الحكومة الهندية للوقاية من مرض كوفيد-19 بلغت حاجز المليارين الأحد، ويجري حاليا تقديم الجرعة الثالثة من اللقاح لجميع البالغين.

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالوصول إلى هذا المستوى محتفيا بأكبر وأطول حملة تطعيم في العالم والتي بدأت العام الماضي.

وكتب مودي على تويتر يقول “الهند تصنع التاريخ مرة أخرى”، وواجه مودي انتقادات من المعارضة بشأن سوء إدارة التعامل مع الجائحة التي يقول خبراء إنها أودت بحياة الملايين. وتنفي الحكومة هذه المزاعم.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 49 وفاة جراء كوفيد-19 الليلة الماضية ليرتفع مجمل الوفيات إلى 525709.

وارتفعت الإصابات الجديدة 20528 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير شباط وفقا لبيانات جمعتها رويترز.

ورفعت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار نسمة أغلب القيود المفروضة لاحتواء الجائحة.

    المصدر :
  • رويترز

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