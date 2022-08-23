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الهند.. إقالة 3 ضباط لإطلاقهم صاروخًا على باكستان عن طريق الخطأ

منذ ساعتين
علم الهند

علم الهند

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أعلن سلاح الجو الهندي الثلاثاء 23 آب أن الحكومة أقالت ثلاثة ضباط لإطلاقهم صاروخًا على باكستان بطريق الخطأ في آذار، في حادث تناولته الدولتان المسلحتان نوويا بهدوء نظرًا لعدم وقوع ضحايا.

وحذّر خبراء عسكريون في الماضي من خطر وقوع حوادث، أو سوء تقدير من قبل الدولتين الجارتين اللتين خاضتا ثلاث حروب واشتباكات مسلحة عديدة أصغر عادة بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأُطلق صاروخ كروز من طراز براهموس، القادر على حمل أسلحة نووية والمخصص للهجوم الأرضي، والذي طوّرته روسيا والهند بشكل مشترك، في التاسع من آذار، ممّا دفع باكستان إلى طلب إجابات من نيودلهي حول آليات السلامة المعمول بها لمنع عمليات الإطلاق العرضية.

وقال سلاح الجو في بيان إن “لجنة تشكّلت للتحقيق في وقائع القضية بما في ذلك تحديد المسؤولية عن الحادث، خلصت إلى أن عدم التزام ثلاثة ضباط بإجراءات التشغيل القياسية أدى إلى إطلاق الصاروخ بطريق الخطأ”، مضيفًا أن الحكومة أقالت الضباط الثلاثة بأثر فوري.

وتقول جمعية الحد من الأسلحة، ومقرها الولايات المتحدة، إن مدى صاروخ براهموس يتراوح بين 300 كيلومتر و500 كيلومتر، مما يجعله قادرًا على ضرب العاصمة الباكستانية إسلام أباد من منصة إطلاق بشمال الهند.

    المصدر :
  • رويترز

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