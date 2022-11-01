الهند.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار الجسر إلى 135

ارتفع عدد قتلى انهيار جسر مشاة في الهند إلى 135، مع دخول عمليات الإنقاذ يومها الثالث، على الرغم من أنه تم تحديد مصير جميع من يُعتقد أنهم فقدوا تقريبا.

وكان الجسر الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية فوق نهر ماتشو في موربي مكتظًا بالزوار الذين يستمتعون باحتفالات الأعياد عندما انهار مساء الأحد، ليسقط الناس في الماء من حوالي عشرة أمتار.

ويعتقد أنه كان هناك حوالي 200 شخص على الجسر عندما انهار. ويبلغ عرض الجسر 1.25 متر وطوله 233 مترا.

وقال “جي.تي بانديا”، وهو مسؤول إداري كبير في موربي لرويترز: “أحد الأشخاص الذين أصيبوا في الحادث ودخل المستشفى توفي متأثرًا بجروحه ليصل عدد القتلى إلى 135”.

وأضاف: “بدأت عمليات البحث مرة أخرى اليوم. نعتقد أن شخصًا واحدًا في عداد المفقودين في الوقت الحاضر”.

وواصل الجيش الهندي والبحرية وفرق الاستجابة للكوارث عمليات البحث، بينما تجمّع السكان على ضفاف النهر بالقرب من بقايا الجسر المنهار. وشُيد الجسر في الأصل عام 1877 وأغلق لمدة ستة أشهر للإصلاحات حتى الأسبوع الماضي.

وألقت الشرطة الهندية القبض على تسعة أشخاص، من بينهم موظفو إصدار التذاكر، في أثناء التحقيق في انهيار الجسر.