الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
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الهند.. الجيش يفتح تحقيقًا في اتهامات بمقتل 3 مدنيين خلال احتجازهم

منذ ساعة واحدة
عناصر من الجيش الهندي

عناصر من الجيش الهندي

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كشف مسؤول عسكري في الهند اليوم الإثنين، أنّ الجيش فتح تحقيقًا في مقتل ثلاثة مدنيين تردد أنهم كانوا محتجزين لدى الجيش في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، كما نقل ضباطًا بارزين من المنطقة المتنازع عليها.

وقال سكان في الإقليم، الذي تقول كل من الهند وباكستان إنها صاحبة السيادة عليه، إن المدنيين احتجزوا لاستجوابهم بعد أن نصب مسلحون كمينًا لمركبات تابعة للجيش الهندي يوم الخميس، أسفر عن مقتل أربعة جنود.

وأشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الأمر صدر بإجراء التحقيق نتيجة لمقتل المدنيين.

وكان الكمين الذي نصب في غابات منطقة بونش بولاية جامو وكشمير، هو خامس هجوم كبير تتعرض له القوات الهندية في الأشهر القليلة الماضية في المنطقة، حيث قتل 24 من أفراد قوات الأمن.

وتسيطر الهند على جزء من إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، في حين يخضع الجزء الآخر لسيطرة باكستان. ويشهد الإقليم مواجهات بين المسلحين وقوات الأمن الهندية منذ التسعينيات.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن باكستان “تندد بشدة” بمقتل المدنيين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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