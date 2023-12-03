الهند.. الحزب الحاكم يتقدم في 3 من 4 ولايات في نتائج تصويت

تقدم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الحاكم في الهند في ثلاث من أربع ولايات في انتخابات إقليمية مهمة الأحد، مما يشير إلى تقدم كبير لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل انتخابات عامة مقررة في غضون ستة أشهر.

فقد صوتت ولايات راجاستان وماديا براديش وتشاتيسجاره الواقعة في وسط الهند وكذلك ولاية تيلانجانا الجنوبية الشهر الماضي في المرحلة الأخيرة من الانتخابات الإقليمية قبل الانتخابات الوطنية المقررة بحلول مايو أيار عندما يسعى مودي للفوز بولاية ثالثة.

كان حزب بهاراتيا جاناتا متقدما في جميع الولايات الثلاث الرئيسية حسبما أظهرت اتجاهات التصويت من عمليات الفرز التي تنقلها المحطات التلفزيونية.