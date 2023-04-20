الخميس 29 رمضان 1444 ﻫ - 20 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند.. المحكمة تبرئ 69 هندوسيا من قتل 11 مسلما خلال أعمال شغب

منذ 8 دقائق
الهند

الهند

A A A
طباعة المقال

برأت محكمة هندية الخميس 69 هندوسيا بمن فيهم وزيرة سابقة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم من قتل 11 مسلما خلال أعمال شغب طائفية في ولاية جوجارات الغربية عام 2002.

ووقعت عمليات القتل في أحمد اباد في 28 فبراير\شباط عام 2002، بعد يوم من قيام أفراد يشتبه في أنهم مسلمون بإضرام النار في قطار يقل زوارا من الهندوس، مما أدى إلى واحدة من أسوأ حالات اندلاع العنف لأسباب تتعلق بالدين في الهند.

واتُهم ما مجموعه 86 هندوسيا بارتكاب أعمال قتل في منطقة نارودا جام في أحمد اباد. وتوفي 17 من المتهمين، الذين أطلق سراحهم جميعا بكفالة، في أثناء المحاكمة.

وقالت شمشاد باثان، التي مثلت الضحايا وعائلاتهم، إنهم سيطعنون في القرار أمام محكمة أعلى درجة.

وأضافت “استعصت العدالة على الضحايا مرة أخرى. سندرس الأسباب التي على أساسها برأت المحكمة المتهمين”.

ومن بين الذين تمت تبرئتهم مايا كودناني، الوزيرة السابقة لحزب بهاراتيا جاناتا برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي كانت نائبة حين وقعت أعمال الشغب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع الأسهم الأمريكية
الاسهم الامريكية تفتح على انخفاض
علم الولايات المتحدة الأمريكية
اميركا .. ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية
مالي
حكومة مالي: مقتل مدير مكتب رئيس مالي المؤقت وثلاثة أشخاص آخرين في كمين

الأكثر قراءة

تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر
عيد الفطر.. دولة تعلن السبت أول أيام شهر شوال
خلدة
بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!