الهند تأمل في الوصول الى حلول بالقضايا الجيوسياسية مع مجموعة العشرين

قال مندوب الهند في قمة مجموعة العشرين أميتاب كانت الجمعة إن بلاده تتمنى إقناع أعضاء مجموعة العشرين بإيجاد حلول ودية للقضايا الجيوسياسية، وذلك ردا على سؤال بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

وتلقي الحرب الأوكرانية بظلالها على الدبلوماسية العالمية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي. واتخذت الهند، التي تتولى الآن رئاسة مجموعة العشرين، موقفا محايدا في الغالب ورفضت بصفة عامة إلقاء المسؤولية على روسيا ودعت إلى التوصل لحل دبلوماسي.

وقال كانت في كلمته بقمة لرواد الأعمال بمجموعة العشرين في نيودلهي إن المجموعة تؤيد النمو لكن الحرب كان لها “تداعيات ضخمة على الاقتصاد” من حيث التحديات المتعلقة بالغذاء والوقود والأسمدة.

وأضاف “الحرب ليست من صنعنا… التحدي الذي يواجهنا هو وضع القضايا التنموية في المقدمة”.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل.

وتأمل الهند في أن يتوصل أعضاء المجموعة خلال قمتهم، التي تستمر يومين، إلى اتفاق بخصوص قضايا تمتد من إصلاحات البنوك متعددة الأطراف إلى تطوير نهج عالمي يخص العملات المشفرة.