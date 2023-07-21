الهند تبحث عن ناجين إثر انهيار أرضيّ.. أكثر من 100 محاصر تحت الأنقاض!

استأنفت فرق الإنقاذ، اليوم الجمعة، البحث عن ناجين بعد انهيار أرضي هائل وقع في غرب الهند، وأسفر عن مقتل 16 شخصًا، ويُعتقد أنه تسبب في حصار أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض.

وقالت قنوات تلفزيونية هندية، إن الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة أعاقت جهود الإنقاذ الصعبة بالفعل اليوم الجمعة، بعد مرور أكثر من يوم على الحادث الذي وقع ليل الأربعاء.

فقد شهدت قرية إيرشالوادي النائية في ولاية مهاراشترا، الواقعة في غرب البلاد على بعد نحو 60 كيلومترًا من مومباي، انهيارًا أرضيًا تسبب في تسوية منازل عدة بالأرض وحصار الكثير من السكان.

وقال أتول كاروال، المدير العام للقوة الوطنية للاستجابة للكوارث لرويترز، إنّ فرق الإنقاذ انتشلت 16 جثة قبل حلول الليل، ونصحتهم السلطات المحلية بتعليق عملية البحث.

وأضاف: “لا يمكن البحث عن أشخاص في الظلام في مثل هذه المنطقة”، وعبر عن أمله في العثور على ناجين.

وعرضت قنوات إخبارية اليوم الجمعة صورًا لفرق الإنقاذ وهي ترتدي زيًا برتقاليًا وتتسلق الجبل إلى موقع الانهيار الأرضي حاملة أدوات الحفر.

وقال ديفيندرا فادنافيس، نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا أمام مجلس الولاية أمس الخميس، إن التقديرات تشير إلى أن 225 شخصًا على الأقل يعيشون في القرية الصغيرة، مضيفًا أن أكثر من 80 شخصًا تمكنوا من الفرار. وذكرت وسائل إعلام أنه يخشى أن يكون أكثر من 100 شخص محاصرين تحت الأنقاض.

وأحدثت موجة من الحر الشديد وحرائق الغابات والأمطار الغزيرة والفيضانات، فوضى في جميع أنحاء العالم في الأيام الماضية، مما أثار مخاوف جديدة بشأن وتيرة تغير المناخ.