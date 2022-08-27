الهند تدعم انضمام الأرجنتين إلى مجموعة بريكس

أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية أن الهند تدعم نية الأرجنتين الانضمام إلى مجموعة بريكس وتهتم بتعزيز التعاون الثنائي.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الهندي “سوبراهمانيام جيشانكار” نظيره الأرجنتيني “سانتياغو كافييرو”.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية يوم الجمعة: “خلال الاجتماع الثنائي، أكد وزير الخارجية الهندي من جديد دعم بلاده لدخول الأرجنتين إلى بريكس”.

بالإضافة إلى ذلك، سلّط الوزيران الضوء على نمو التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاتصالات والأمن الغذائي والطاقة.

وتضم مجموعة بريكس، التي أنشئت في عام 2009، حاليا روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وفي بداية آب، أعلن الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” استعداد بلاده للانضمام إلى مجموعة بريكس.

وفي الشهر الماضي، أعربت كل من إيران والأرجنتين عن استعدادهما لتصبحا عضوين كاملي العضوية في بريكس.

أمّا السفير الروسي لدى بوينس آيرس، ديمتري فوكتيستوف، فقال في منتصف تموز إن الأرجنتين تتوقع ألا تستغرق عملية انضمام البلاد إلى بريكس وقتًا طويلا.