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الهند تدعو لإيجاد حل دائم بشأن مخزونات الغذاء في اجتماع منظمة التجارة العالمية

منذ 57 دقيقة
منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية

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دعت الهند لإيجاد حل دائم بشأن مخزونات الغذاء في اجتماع منظمة التجارة العالمية.

وحث وزير التجارة الهندي بيوش جويال اليوم الاثنين على إيجاد حل دائم لقواعد السياسات الحكومية فيما يتعلق بمخزونات الغذاء، قائلا إن ذلك ضروري لخفض الجوع عالميا بحلول عام 2030. وفق وكالة رويترز.

جاء ذلك مع انطلاق اجتماعات منظمة التجارة العالمية في أبوظبي.

وقال جويال في بيان مسجل نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية “إيجاد حل دائم بشأن المخزونات العامة لا يزال بندا على جدول الأعمال لم يتم إنجازه وعلينا تنفيذه”.

وأضاف أن المنظمة لا ينبغي أن تتفاوض بشأن قضايا لا تتعلق بالتجارة مثل تغير المناخ أو الجنس أو العمل.

    المصدر :
  • رويترز

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