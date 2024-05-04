الهند ترد على تصريحات بايدن: "اقتصادنا لا يتعثر"

انتقد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن “كراهية الأجانب” تعرقل النمو الاقتصادي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حسبما ذكرت صحيفة إيكونومك تايمز اليوم السبت.

وقال جيشانكار خلال حدث استضافته الصحيفة أمس الجمعة إن الاقتصاد الهندي “لا يتعثر” وإن البلاد على مدى التاريخ كانت مجتمعا منفتحا للغاية.

وأضاف “لهذا السبب لدينا تعديل قانون المواطنة الذي يهدف إلى استضافة الأشخاص الذين يواجهون مشاكل… أعتقد أننا يجب أن نكون منفتحين أمام الأشخاص الذين يحتاجون إلى القدوم إلى الهند والذين لديهم حق المطالبة بالمجئ إلى الهند”.

وكان جيشانكار يشير إلى قانون حديث يسمح للمهاجرين الفارين من الاضطهاد في الدول المجاورة بالحصول على الجنسية الهندية.

وفي الأسبوع الماضي، قال بايدن إن “كراهية الأجانب” في الصين واليابان والهند تعوق النمو في اقتصادات تلك الدول مضيفا أن الهجرة أفادت الاقتصاد الأمريكي.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتباطأ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في آسيا في 2024 مقارنة بالعام الماضي.

ويتوقع الصندوق أيضا أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.7 بالمئة وهو معدل أسرع قليلا مقارنة بمعدل العام الماضي الذي بلغ 2.5 بالمئة.

ويعزو العديد من الاقتصاديين هذه التوقعات الجيدة لأسباب منها توسع القوة العاملة في البلاد بفضل المهاجرين.