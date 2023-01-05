الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
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الهند ترصد 11 متحورا لكورونا

منذ 5 دقائق
الهند

الهند

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قالت مصادر بوزارة الصحة الهندية ، الخميس، إن الهند رصدت 11 متحورا من كوفيد-19 لدى مسافرين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر كانون الأول إلى الثالث من يناير كانون الثاني، مضيفة أنها مزيج من سلالات جديدة وأخرى موجودة بالفعل.

وجميع السلالات المتحورة التي تم اكتشافها سلالات فرعية للمتحور أوميكرون، بما في ذلك السلالة الفرعية بي.أيه.5.2 وسلالة فرعية من المتحور الفرعي بي.إف.7 وهو المحرك الأساسي للتفشي الذي تشهده الصين في الآونة الأخيرة.

وهناك في أنحاء العالم حاليا مئات من متحورات كوفيد-19، لكن عددا قليلا منها يثير القلق وتجري مراقبته ورصده.

وقالت المصادر إن من بين 19227 راكبا خضعوا لاختبار كوفيد-19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس كورونا.

    المصدر :
  • رويترز

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