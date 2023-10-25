الهند تستأنف إصدار بعض أنواع تأشيرات السفر إلى كندا

أعلنت المفوضية العليا للهند في أوتاوا الأربعاء أنها ستستأنف ‏منح بعض أنواع التأشيرات، في خطوة قد تخفف حدة التوتر ‏بين البلدين منذ مقتل انفصالي من السيخ على الأراضي ‏الكندية.‏

بعد “مراجعة شاملة للوضع الأمني” في كندا ومراعاة ‏‏”الإجراءات الكندية الأخيرة”، أشارت الحكومة الهندية إلى ‏أنها ستستأنف إصدار تأشيرات الدخول العادية وتأشيرات ‏الأعمال بالإضافة إلى التأشيرات الطبية وتأشيرات ‏المؤتمرات.‏

وقالت المفوضية العليا للهند في بيان “سيتمّ الإعلان عن ‏قرارات أخرى، إذا لزم الأمر، على أساس تقييم مستمر ‏للوضع”.‏

وأشارت إلى أن قرار استئناف إصدار التأشيرات لا يشمل ‏التأشيرات السياحية.‏

الأسبوع الماضي، أعلنت كندا أنها سحبت 41 دبلوماسياً من ‏الهند بعدما هددت نيودلهي برفع الحصانة الدبلوماسية عنهم.‏

تدهورت العلاقات بين كندا والهند إثر تلميح أوتاوا إلى تورّط ‏نيودلهي في مقتل المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار ‏بإطلاق النار عليه في 18 حزيران (يونيو) في ضاحية ساري ‏في فانكوفر وهو ما رفضته نيودلهي.‏

ونيجار من دعاة إقامة وطن للسيخ باسم “خاليستان” على ‏أراض هندية. وكان مطلوبا لدى السلطات الهندية بتهمة ‏الإرهاب والتواطؤ لارتكاب عمليات قتل.‏

هاجر نيجار إلى كندا عام 1997 وأصبح مواطناً كندياً في ‏‏2015. وقتل برصاص مسلحَين ملثمين في مرآب معبد ‏للسيخ قرب فانكوفر في حزيران (يونيو).‏

ورفضت نيودلهي اتهامات كندا بوصفها “منافية للعقل” ‏ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى بعض المناطق الكندية ‏‏”نظرا لازدياد الأنشطة المعادية للهند”.‏

وخلقت التوترات بين أوتاوا ونيودلهي وضعاً محرجاً بالنسبة ‏لواشنطن التي قامت في الأشهر الأخيرة بخطوات للتقارب مع ‏الهند في وقت تسعى الولايات المتحدة للحد من النفوذ الصيني ‏في المنطقة.‏