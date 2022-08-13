الأحد 15 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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الهند تسجل عاشر إصابة بجدري القرود

منذ 50 دقيقة
فحوص جدري القردة

فحوص جدري القردة

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سجلت العاصمة الهندية نيودلهي عاشر حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، السبت.

وتقيم المريضة، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عاما من أصل أفريقي، في الجزء الجنوبي من العاصمة. وبهذه الإصابة الجديدة، وصل عدد الإصابات بمرض جدري القرود في العاصمة الهندية وحدها، إلى خمس حالات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي الصحة قولهم إن نتيجة اختبار المرأة جاءت إيجابية يوم الجمعة، حيث إنها كانت قد سافرت إلى إفريقيا قبل شهر.

وحتى الآن، تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب جدري القرود في ولاية كيرالا الجنوبية، وفقا لوكالة ” شينخوا”.

ويعد جدري القرود مرض حيواني المنشأ، حيث يظهر على المصاب أعراض تشمل الحمى والطفح الجلدي واسع النطاق وتضخم الغدد الليمفاوية عادة.

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