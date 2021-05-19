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الهند تسجل مستوى قياسياً جديداً بالمعدل اليومي لوفيات كورونا

19 - مايو - 2021
كورونا في الهند

كورونا في الهند

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أعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان تسجيل أكثر من 267 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة.

وبحسب ما ورد في البيان، اليوم الأربعاء، “تم تسجيل 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة”.

الجدير ذكره ان بيانات وزارة الصحة تشير إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 283248، وذلك بحسب “رويترز”.

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