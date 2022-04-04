الهند تسجّل ارتفاعًا قياسيًّا في صادرات القمح

فيما تنخفض نسبة صادرات القمح والحبوب الأوكرانية نتيجة الحرب المستمرة منذ 24 شباط تاريخ بدء الغزو الروسي، تشهد الدول المنافسة كالهند ارتفاعا كبيرا في صادرات القمح.

في هذا الإطار، كشف تجّارٌ أنّ صادرات القمح الهندية بلغت 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في آذار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق ويمثل قفزة كبيرة من 2.1 مليون طن في العام السابق، إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في قطع الإمدادات المنافسة من البحر الأسود.

وأشار مسؤول حكومي كبير، في وقت سابق، الى أن الهند ستصدر كمية قياسية من القمح تبلغ سبعة ملايين طن في السنة المالية 2021-2022، إذ أتاح ارتفاع الأسعار العالمية لثاني أكبر منتج للحبوب في العالم فرصة لكسب حصة في السوق.

وحققت الهند هدفها بتصدير سبعة ملايين طن من القمح في 21 آذار، وفقا للحكومة الهندية التي لم تصدر بعد بيانات شحنات القمح للأيام العشرة الأخيرة من آذار.

إلى ذلك، قال تجار إن شحنات القمح، بما في ذلك الشحنات المباعة إلى بنغلادش المجاورة عن طريق البر، بلغت في المجمل 7.85 مليون طن في 2021-2022، متجاوزة الهدف البالغ سبعة ملايين، مما يشير إلى الصادرات القوية في السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في الأول من نيسان.

وأوضحوا أن الهند صدّرت القمح أيضا إلى كوريا الجنوبية وسريلانكا وعمان وقطر، من بين دول أخرى، بخلاف بنغلادش. وقالوا إن معظم صفقات التصدير تم توقيعها عند ما يتراوح بين 225 و335 دولارا للطن بشرط التسليم على ظهر السفينة.