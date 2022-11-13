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الهند تسعى للتوصل الى اتفاق للتخلص تدريجيًا من كل الوقود الأحفوري

منذ ساعتين
العاصمة الهندية سجلت مستويات مرتفعة جداً في التلوث

العاصمة الهندية سجلت مستويات مرتفعة جداً في التلوث

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أبلغ مصدران مطلعان وكالة رويترز أنّ الهند تريد من الدول الموافقة على التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ المنعقدة في شرم الشيخ بمصر بدلًا من اتفاق أضيق لخفض الفحم تدريجيًا تم الاتفاق عليه العام الماضي.

وكانت الدول قد اتفقت في كوب26 في جلاسجو باسكتلندا في تشرين الثاني الماضي، على بيان ختامي ألزم ولأول مرة الأطراف في قمة الأمم المتحدة للمناخ بتسريع الجهود نحو “التخفيض التدريجي للطاقة المستمدة من الفحم بلا توقف” مستهدفًا أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثًا للبيئة.

وقال المصدران اللذان تحدثا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن الهند تريد توسيع هذا التعهد ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري.

وعندما طلب من المتحدث باسم الوفد الهندي في كوب27 تأكيد ما إذا كان هذا هو موقف الهند، قال “لم نذكر الفحم على الإطلاق”.

وذكر المتحدث أن الهند أشارت إلى تقرير صادر عن لجنة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي قال إنه يجب على الدول خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف المناخ، وأنّ هذا سيتطلب خفضًا كبيرا في استخدام الوقود الأحفوري.

    المصدر :
  • رويترز

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