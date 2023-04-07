الهند تطالب ولاياتها بتكثيف اختبارات كورونا بعد قفزة الإصابات

طالبت الحكومة الاتحادية في الهند ولايات البلاد بتكثيف اختبارات كوفيد-19، فيما أظهرت إحصاءات لرويترز (الجمعة 7-4-2023) أن البلاد سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ سبتمبر أيلول.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الجمعة إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل 6050 إصابة بكوفيد-19، لتواصل الأعداد الاتجاه المتصاعد الحاد بعد فترة تراجع العام الماضي.

وذكر بيان للحكومة أنه خلال اجتماع لمراجعة استعداد الولايات، طالب وزير الصحة الهندي منسوك ماندافيا بتكثيف الاختبارات وإجراء تدريبات بالمستشفيات.

وتضاعفت الحالات اليومية ثلاث مرات تقريبا منذ نهاية مارس آذار عندما كانت في حدود الألفي حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أن السلالة (إكس.بي.بي.1.16) كانت تمثل 21.6 بالمئة من الإصابات في فبراير شباط ووصلت إلى 35.8 بالمئة في مارس آذار. وأضافت أنه لا يوجد مؤشر على زيادة حالات الاحتجاز بالمستشفيات أو في حالات الوفاة.

وتجاوز إجمالي الحالات النشطة 28300 حالة إلى جانب تسجيل 14 وفاة في آخر 24 ساعة، مما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات جراء المرض في البلاد إلى 530943 حالة.

وسجلت الهند أكثر من 44.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة قبل ثلاثة أعوام.