الهند تعتزم بناء قاعدة بحرية جديدة قبالة الساحل الجنوبي

قالت وزارة الدفاع الهندية، اليوم السبت 2 مارس/آذار 2024، إن الهند تعتزم بناء قاعدة بحرية جديدة في إحدى جزر أرخبيل لاكشادويب قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد لتعزيز الأمن في المنطقة.

وستعلن البحرية الهندية يوم الأربعاء المقبل عن خططها لبناء قاعدة (آي.إن.إس جاتايو) في جزيرة مينيكوي الواقعة في أقصى جنوب أرخبيل لاكشادويب.

وقالت البحرية الهندية في بيان “ستعمل القاعدة على… تسهيل الجهود العملياتية للبحرية الهندية في عمليات مكافحة القرصنة والمخدرات في غرب بحر العرب”.

ولدى الهند قاعدة أخرى في أرخبيل لاكشادويب هي قاعدة (آي.إن.إس دويبراكشاك) في جزيرة كافاراتي.