الهند تعتزم محاكمة 35 قرصاناً خطفوا سفينة قبالة الصومال

قال مسؤول من البحرية الهندية، اليوم الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، بلاده ستحضر وتحاكم 35 قرصانا صوماليا قبضت عليهم البحرية على متن سفينة مختطفة قبالة الصومال، في خروج عن ممارساتها المتمثلة مؤخرا في إنقاذ السفن وطواقمهما وترك القراصنة بدون سلاح في البحر.

وذكر المسؤول أن من المقرر وصول القراصنة إلى الهند يوم السبت وتسليمهم إلى وكالات إنفاذ القانون. ورفض المسؤول نشر اسمه لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وأضاف أن الاتهامات الموجهة للقراصنة لم تتضح بعد.

وتمكنت قوات خاصة تابعة للبحرية الهندية من تحرير السفينة التجارية روين، التي ترفع علم مالطا، يوم السبت الماضي بعد أن اختطفها قراصنة صوماليون على بعد 450 ميلا بحريا إلى الشرق من سقطرى بشمال بحر العرب في 14 ديسمبر أيلول.

وكانت هذه أول عملية اختطاف لسفينة تجارية على يد قراصنة صوماليين منذ عام 2017. وتكبد الاقتصاد العالمي في ذروة هجمات هؤلاء القراصنة عام 2011 خسائر تقدر بنحو سبعة مليارات دولار تشمل فديات بمئات الملايين من الدولارات.

واعتادت البحرية الهندية في ذروة هجمات القرصنة على محاكمة وسجن القراصنة المتورطين في هجمات كبيرة لديها، لكنها بدأت في الشهور القليلة الماضية تترك القراصنة في البحر. وقال المسؤول إن محاكمة الهند لقراصنة السفينة روين ستكون الأولى لبلاده منذ سنوات.

وتنشر الهند 12 سفينة حربية على الأقل في خليج عدن وشمال بحر العرب منذ ديسمبر كانون الأول مما يمكنها من مساعدة السفن في شرق البحر الأحمر حيث تحاول أساطيل عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، تأمين طرق الشحن من هجمات الحوثيين في ​​اليمن.