الهند تعتقل "زعيم مجموعة لحماية الأبقار" حرّض على العنف

اعتقلت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، زعيم مجموعة هندوسية تحمي الأبقار، كان هاربًا بعد اتهامه بالتحريض على العنف بين الهندوس والمسلمين في ولاية هاريانا شمال الهند، وفق ما كشف مسؤول.

وقال المسؤول من الشرطة الهنديّة إنّ موهيت ياداف، المعروف باسمه المستعار مونو مانيسار، اعتقل لاتهامه بنشر مواد تحريضية تحت اسم وهمي على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل اشتباكات دينية وقعت الشهر الماضي.

ومانيسار متهم أيضًا في قضية قتل رجلين في ولاية راجاستان المجاورة.

ولقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 70 آخرين في أعمال شغب في منطقتين في ولاية هاريانا بعد استهداف مراسم دينية هندوسية ومهاجمة مسجد في أغسطس/ آب.

ويرأس مانيسار وحدة أنشأتها جماعة هندوسية متشددة لحماية الأبقار التي تعتبر مقدسة للهندوس الذين يشكلون أغلبية سكان الهند.

وكثيرًا ما يهاجم “حراس الأبقار” أشخاصًا يتهمونهم بقتل أو تهريب الأبقار لأكل لحومها.

وقبل يومين من المراسم الدينية الهندوسية، نشر مانيسار مقطعًا مصورًا قال فيه إنه سيشارك في المراسم، وناشد الهندوس الآخرين الانضمام إليه.

وقالت الشرطة إن المقطع المصور أثار غضب المسلمين الذين استهدفوا بعد ذلك الموكب لأنّ اسم مانيسار ورد في قضية تتعلق بإعدام رجلين مسلمين خارج نطاق القانون في فبراير/ شباط من هذا العام، بذريعة أنهما هربا أبقارًا.

وما زال مانيسار محتجزًا إلى حين التحقيق معه.