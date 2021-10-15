الهند تعيد فتح أبوابها أمام السياح الأجانب

أعادت الهند فتح أبوابها أمام السياح الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يسافرون على متن رحلات الطيران العارض اليوم، في أحدث تخفيف لقيود فيروس كورونا، مع انخفاض أعداد المصابين.

وسيتمكن السياح الأجانب على متن الرحلات المنتظمة من دخول الهند اعتبارا من 15 نوفمبر.

وهذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها الهند للسائحين الأجانب بدخول البلاد منذ مارس 2020 عندما فرضت أول إغلاق عام بسبب فيروس كورونا.

وليس من الواضح ما إذا كان السائحون القادمون سيضطرون إلى الحجر الصحي، ولكن يجب تطعيمهم بالكامل وحصولهم على اختبار فيروس سلبي قبل 72 ساعة من رحلتهم.

ويأتي القرار، الذي أعلنته وزارة الداخلية الهندية في وقت سابق من هذا الشهر، فيما انخفضت الإصابات اليومية في البلاد إلى أقل من 20 ألفا، بعد أن وصلت لذروة 400 ألف إصابة في اليوم الواحد في مايو، وتم تطعيم المزيد من الأشخاص.

ووزعت الهند أكثر من 970 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، ما يقرب من 70 بالمئة من السكان البالغين المؤهلين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.

ومع ذلك، يتزامن تخفيف القيود المفروضة على السياح الأجانب الذين يزورون البلاد مع موسم السياحة المحلية والأعياد في الهند، وقد أثار الموسم بالفعل مخاوف مسؤولي الصحة الذين حذروا من التراخي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر المجلس الهندي للأبحاث الطبية، الهيئة الطبية الرائدة في الهند، من أن “سياحة الانتقام” قد تؤدي إلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا إذا لم يلتزم السياح بصرامة ببروتوكولات السلامة.

ووفقا للبيانات الرسمية، زار أقل من 3 ملايين سائح أجنبي الهند في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بأكثر من 75 بالمئة مقارنة بعام 2019.