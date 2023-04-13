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الهند تفتح تحقيقا جديدا في ممارسات مالية لبي.بي.سي

منذ 38 دقيقة
شعار بي.بي.سي

شعار بي.بي.سي

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قال مصدر لرويترز، الخميس، إن إدارة معنية بمكافحة الجرائم المالية في الهند فتحت تحقيقا فيما يقال عن انتهاكات لقواعد صرف وتبادل النقد الأجنبي مع هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي بعد أشهر فقط من تفتيش مسؤولي الضرائب لمكاتب بي.بي.سي في مومباي ودلهي.

وجاء تفتيش سلطات الضرائب لمكاتب بي.بي.سي في فبراير شباط في أعقاب بث فيلم وثائقي عن قيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لولاية جوجارات خلال أعمال شغب وقعت في عام 2002. وسقط ما لا يقل عن ألف قتيل في أعمال الشغب تلك معظمهم من المسلمين.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر إن إدارة التنفيذ المعنية بقانون التعامل مع النقد الأجنبي في الهند تجري التحقيق الأحدث وأصدرت إشعارا لبي.بي.سي في مارس آذار واستجوبت بعض الموظفين هذا الشهر.

ولم يرد متحدث باسم الإدارة على اتصالات ورسائل نصية لطلب التعليق. ولم ترد بي.بي.سي كذلك على رسالة بالبريد الإلكتروني لطلب التعليق.

وطرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مسألة تفتيش سلطات الضرائب لمكاتب بي.بي.سي مع نظيره الهندي خلال زيارة لنيودلهي في مارس آذار.

    المصدر :
  • رويترز

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