الهند تمدد القيود المفروضة على صادرات البنزين والديزل

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، تمديد القيود المفروضة على صادرات الديزل والبنزين، في ظل سعيها لضمان توافر الوقود بالسوق المحلية، بحسب “رويترز”.

ويأتي التمديد بعد انتهاء أجل العمل بالقيود يوم الجمعة مع انتهاء السنة المالية.

وقد يثني التمديد بعض مصافي التكرير الهندية، وخاصة تلك التابعة لشركات خاصة، عن شراء الوقود الروسي لإعادة تصديره لدول أخرى منها دول أوروبية توقفت عن شراء المنتجات المكررة من روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وفرضت الهند ضرائب غير متوقعة على صادرات الديزل والبنزين لأول مرة، في الأول من يوليو/تموز (2022)، لتنضمّ بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تفرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة.

وفُرِضَت رسوم تصدير تبلغ 6 روبيات (0.075 دولارًا) لكل لتر من البنزين ووقود الطائرات، و13 روبية على لتر الديزل (0.16 دولارًا).

وعُدِّلَ الرسوم جزئيًا في 3 جولات، في 20 يوليو/تموز و2 أغسطس/آب و19 أغسطس/آب (2022)، وألغيت الضريبة المفروضة على البنزين، وخُفِضَت الضريبة على الديزل إلى 7 روبيات للّتر وإلى 2 روبية لوقود الطائرات.

وعندما فُرضت الضرائب على الديزل والبنزين في الهند، كان من المُقّدر أنها ستحقق إيرادات إضافية بقيمة 1 كرور روبية (10 ملايين روبية) خلال العام.