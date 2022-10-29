السبت 4 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022 |
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الهند تمدد القيود على تصدير السكر

منذ 39 دقيقة
الهند تمدد حظر تصدير السكر

الهند تمدد حظر تصدير السكر

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قالت الحكومة الهندية في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، مددت القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام حتى أكتوبر تشرين الأول 2023.

وكانت الهند قد فرضت في مايو أيار قيودا على الصادرات حتى نهاية هذا الشهر لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية بعد صادرات قياسية.

ومن المتوقع أن تنتج الهند محصولا قياسيا من السكر هذا العام، مما قد يسمح لنيودلهي بالسماح بتصدير ما يصل إلى ثمانية ملايين طن، حسبما قالت الحكومة ومسؤولو الصناعة هذا الشهر.

وتعد الهند أكبر منتج للسكر في العالم، وثاني أكبر مصدر له بعد البرازيل. ومن المتوقع أن تنتج الهند 35 مليون طن هذا الموسم، وتستهلك 27 مليون طن، وفقاً لجمعية مصانع السكر الهندية.

وقفزت الأسعار العالمية للسكر بنسبة 20% في العام الماضي.

وأدى انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، وارتفاع أسعار النفط الذي شجع على إنتاج المزيد من الإيثانول القائم على قصب السكر، إلى تحفيز مكاسب الأسعار العالمية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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