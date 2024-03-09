الهند توقع اتفاقاً مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية غداً

قال مسؤولان مطلعان إن من المتوقع أن تبرم الهند اتفاقا اقتصاديا غدا الأحد 10 مارس/آذار 2024، مع مجموعة من أربع دول أوروبية يهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار، في تتويج لمفاوضات دامت قرابة 16 عاما.

وتتوقع نيودلهي أن تستثمر بلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى 15 عاما في الدولة ذات السوق سريعة النمو والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

ولم ترد وزارة التجارة الاتحادية الهندية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وفي العامين الماضيين، وقعت الهند اتفاقيات تجارية مع أستراليا والإمارات. وقال مسؤولون إن هناك اتفاقا مع بريطانيا في مراحله النهائية، وذلك في إطار هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتمثل في تحقيق صادرات بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030.

تعد المجموعة الأوروبية، التي تأسست عام 1960 لتصبح بمثابة ثقل موازن للاتحاد الأوروبي، عاشر أكبر متداول للسلع في العالم والخامس بالنسبة للخدمات. ووقعت المجموعة نحو 30 اتفاقية تجارية مع 40 دولة ومنطقة خارج الاتحاد الأوروبي.