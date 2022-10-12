الهند توقف إنتاج شراب للسعال مرتبط بوفيات في جامبيا

قال وزير في ولاية هاريانا الهندية، الأربعاء، إن السلطات أوقفت إنتاج شراب للسعال في مصنع مايدن للأدوية، بعد أن ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الدواء قد يكون مرتبطا بوفاة عشرات الأطفال في جامبيا.

وأبلغ أنيل فيج وزير الصحة في ولاية هاريانا وكالة أنباء آسيا الدولية الشريكة لرويترز بأن السلطات فتشت مصنع مايدن بالقرب من بلدة سونيبات في الولاية واكتشفت 12 مخالفة. وقال فيج إنه تم إيقاف الإنتاج.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن تحليل أربعة منتجات في مصنع مايدن أوضح أنها تحتوي على كميات “غير مقبولة” من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، والتي يمكن أن تكون سامة وتؤدي إلى إصابات حادة في الكلى.

وقالت الشرطة في جامبيا في تقرير أولي أمس الثلاثاء إن وفاة 69 طفلا بإصابات في الكلى مرتبط بأدوية سعال مصنوعة في الهند ومستوردة عبر شركة مقرها الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق نقل موقع (موني كونترول) الإخباري عن هيئة الرقابة الدوائية في ولاية هاريانا قوله في تقرير إن شركة مايدن لم تقم بإجراء اختبار جودة للبروبيلين جلايكول وثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، في حين أن كميات معينة من مادة بروبيلين جلايكول لم يكن لها تاريخ إنتاج أو صلاحية.

وامتنع ناريش كومار جويال الرئيس التنفيذي لمايدن عن التعليق. وقال لرويترز الأسبوع الماضي إن الشركة تحاول أن تعرف ما حدث في جامبيا.

وتقول مايدن في موقعها على الإنترنت إنها تبيع منتجاتها في الداخل وتصدر إلى دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقالت الهند إنه تمت الموافقة على تصدير شراب السعال إلى جامبيا فقط، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقول إن هذه الأدوية ربما ذهبت إلى أماكن أخرى من خلال أسواق غير رسمية.