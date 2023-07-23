الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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الهند.. توقف البحث عن ناجين بعد انهيار أرضي أودى بحياة 27 شخصا

منذ 15 دقيقة
من مكان الانهيار الأرضي في الهند

من مكان الانهيار الأرضي في الهند

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قال مسؤول إن فرق الإنقاذ الهندية ألغت عملية البحث عن ناجين من انهيار أرضي تعرضت له قرية في ولاية مهاراشترا غرب البلاد، الخميس وأدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل.

وقال إس.بي.سينغ المسؤول بالهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث لرويترز اليوم الأحد إنهم “توقفوا وألغوا” العملية، مضيفا أن أكثر من 50 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وضرب الانهيار الأرضي قرية إيرشالوادي الجبلية النائية التي تبعد حوالي 60 كيلومترا من مومباي مما تسبب في تسوية الكثير من المنازل بالأرض.

وتشير التقديرات إلى أن القرية كان يقطنها 225 شخصا على الأقل وتمكن أكثر من 80 شخصا منهم من النجاة بأنفسهم.

وذكرت صحيفة ذا تايمز أوف إنديا اليوم السبت أن حوالي 80 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، بالإضافة أن حوالي 16 أو 17 منزلا تضرر من الانهيار الأرضي ونقلت الكثير من الأسر إلى أماكن أخرى

    المصدر :
  • رويترز

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