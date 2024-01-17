الهند تُجري محادثات مع إيران حول هجمات البحر الأحمر

كشف مصدر في الحكومة الهندية اليوم الأربعاء، أنّ الهند تجري محادثات دبلوماسية مع إيران حول الهجمات التي تشنها حركة الحوثي اليمنية، على السفن في البحر الأحمر.

وزار وزير الخارجية الهندي طهران هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني، وقال يوم الإثنين إن المناقشات تناولت الوضع في البحر الأحمر والهجمات التي أدت إلى تعطيل الملاحة في الممر البحري الدولي.

وفي سياق آخر، نوّه المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته بأنّ القطاع المصرفي الهندي سيُسهل على المُصدّرين المتضررين من تعطل الملاحة بالبحر الأحمر الحصول على ائتمان.