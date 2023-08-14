الهند تُصدر "الإنذار الأحمر".. انهيارات أرضيّة ومنازل مدمّرة وحوادث دمويّة

ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في منطقة جبال الهيمالايا الهندية مطلع الأسبوع، إلى 41 شخصًا على الأقل، مع بقاء أكثر من 12 محاصرين أو في عداد المفقودين، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم الإثنين.

فقد تسببت أمطار غزيرة بشكل غير مألوف وذوبان أنهار جليدية في فيضانات قاتلة في المنطقة الجبلية في الهند وجارتيها باكستان ونيبال على مدار العام أو العامين الماضيين، وألقى مسؤولون حكوميون باللوم على تغير المناخ.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من ولاية هيماتشال براديش في الهند بيوتًا دمرتها الانهيارات الأرضية وحافلات وسيارات تتدلى عند حواف المنحدرات بعد أن انهارت الطرق، وكذلك أظهرت مئات الأشخاص في مواقع الإنقاذ، بينما تكابد فرق الطوارئ لإزالة الأنقاض.

وقال رئيس حكومة الولاية سوخفيندر سينغ سوخو في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا): “مرة أخرى، حلت مأساة بهيماتشال براديش مع استمرار هطول الأمطار على مدار الثماني والأربعين ساعة الماضية”.

وأضاف: “جاءت تقارير من مناطق مختلفة بالولاية عن عواصف مطيرة وانهيارات أرضية مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة”.

وجاء في تقرير صادر عن إدارة الكوارث بالولاية واطلعت عليه رويترز، أن 41 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم منذ يوم الأحد في حوادث مرتبطة بالأمطار.

وذكر سوخو أنه في واحدة من أكثر الحوادث دموية، انهار معبد في شيملا عاصمة الولاية، وانتشل رجال الإنقاذ تسع جثث على الأقل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية فيضان أنهار في هيماتشال وولاية أوتار كاند المجاورة، حيث ألحقت كميات قياسية من الأمطار أضرارًا بالطرق والبنية التحتية أيضًا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية “إنذارًا أحمر” في كل من هيماتشال براديش وأوتار كاند اليوم الإثنين، وتوقعت انخفاض كميات الأمطار من غد الثلاثاء فصاعدًا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنّ 273 مليمترًا من الأمطار هطل على هيماتشال، و419 مليمترًا على أوتار كاند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى الثالثة من صباح اليوم الإثنين بتوقيت غرينتش.

وقال مسؤولون في الولاية إن أوامر صدرت بإغلاق مدارس ومؤسسات تعليمية أخرى ونقل أشخاص معرضين للخطر إلى ملاجئ آمنة.

وقال برافين بهاردواج مسؤول إدارة الكوارث بالولاية: “هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها عدة عواصف مطيرة مفاجئة وأضرارًا واسعة النطاق في هيماتشال براديش”.

وأضاف أن بيوتا انهارت في منطقة سولان مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وأنّ منزلا انهار في منطقة ماندي لتلقى سيدة وطفلها حتفهما.