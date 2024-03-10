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الهند: رابطة التجارة الحرة الأوروبية تتعهد باستثمار 100 مليار دولار

منذ 5 دقائق
رابطة التجارة الحرة الأوروبية

رابطة التجارة الحرة الأوروبية

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قال وزير التجارة الهندي بيوش جويل إن الهند ومجموعة من أربع دول أوروبية وقعت اتفاقا اقتصاديا الأحد يهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار، في تتويج لمفاوضات دامت قرابة 16 عاما.

وأوضح جويل أن الاتفاق ملزم لبلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، باستثمار 100 مليار دولار على مدى 15 عاما في الدولة ذات السوق سريعة النمو والتي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وفي العامين الماضيين، وقعت الهند اتفاقيات تجارية مع أستراليا والإمارات. وقال مسؤولون إن هناك اتفاقا مع بريطانيا في مراحله النهائية، وذلك في إطار هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتمثل في تحقيق صادرات بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030.

تعد المجموعة الأوروبية، التي تأسست عام 1960 لتصبح بمثابة ثقل موازن للاتحاد الأوروبي، عاشر أكبر متداول للسلع في العالم والخامس بالنسبة للخدمات. ووقعت المجموعة نحو 30 اتفاقية تجارية مع 40 دولة ومنطقة خارج الاتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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