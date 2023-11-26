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الهند.. رجال الإنقاذ يحفرون عموديا للوصول إلى 41 عاملا محاصرين في نفق

منذ 7 دقائق
رجال إنقاذ بالهند يحفرون عموديا للوصول إلى 41 عاملا محاصرين في نفق

رجال إنقاذ بالهند يحفرون عموديا للوصول إلى 41 عاملا محاصرين في نفق (رويترز)

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قال مسؤولون حكوميون إن رجال الإنقاذ بالهند بدأوا (الأحد 26-11-2023) الحفر عموديا من أعلى جبل يُحاصر تحته 41 عاملا منذ أسبوعين في نفق منهار بمنطقة جبال الهيمالايا.

والمحاصرون هم عمال بناء من بعض أفقر الولايات الهندية علقوا في النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومترات ويجري بناؤه في ولاية أوتار كاند منذ أن انهار في وقت مبكر من يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني. وتقول السلطات إن العمال بخير إذ يتم إمدادهم بالضوء والأكسجين والمواد الغذائية والمياه والأدوية.

وأوضح مسؤولون أمس السبت أن عملية إنقاذهم ستستغرق وقتا أطول بكثير مما كان يُعتقد من قبل مع تحول عمال الإنقاذ إلى الحفر يدويا في أعقاب إعطاب آلة الحفر.

وكان رجال الإنقاذ يأملون في إنهاء الحفر في وقت متأخر من يوم الخميس لكنهم اضطروا إلى تعليق العمل بعد تضرر المنصة التي وضعت عليها الآلة.

وقال مسؤولون إن العمل استؤنف مساء الجمعة فقط ليتم تعليقه بعد ذلك بوقت قصير حيث واجهت الآلة عقبة جديدة لم يخوضوا في تفاصيل بشأنها.

وقال المسؤولون إن الحفر العمودي بدأ اليوم الأحد وسيستغرق نحو 100 ساعة.

وتضمنت خطة الإنقاذ في البداية دفع أنبوب واسع بما يكفي لسحب الرجال المحاصرين على نقالات ذات عجلات.

ويحصل الرجال على طعام مطبوخ عبر أنبوب تم دفعه لضمان تزويدهم بالإمدادات الثابتة من السلع الأساسية.

ويوجد أكثر من عشرة أطباء، بينهم أطباء نفسيون، في الموقع يتحدثون إلى العمال ويراقبون صحتهم. وحقيقة أن النفق مغلق بالركام توفر الدفء للعمال.

وطُلب منهم ممارسة تمارين يوجا خفيفة والتجول في مساحة النفق واستمرار التحدث مع بعضهم بعضا.

وقال ديباك باتيل، أحد المسؤولين عن مهمة ا

    المصدر :
  • رويترز

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