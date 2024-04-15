الهند: سنتخذ قرارا بشأن التجارة بعد اتضاح أثر التوتر بين إيران وإسرائيل

قال وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال (الاثنين 15-4-2024) إن الحكومة الهندية ستتخذ قرارا بشأن سياساتها المتبعة للتخفيف من أي تأثير محتمل على التجارة نتيجة التوتر بين إيران وإسرائيل بعد أن يتضح لها أثره بشكل كامل.

وقال بارثوال للصحفيين “التدخل لتغيير السياسات لن يأتي إلا بعد أن نفهم المشكلات التي يواجهها التجار. وبناء على هذه الممارسة، فإن الحكومة ستتعامل بالتأكيد مع كل ما هو مطلوب”.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، جزءا كبيرا من مشترياتها النفطية من الشرق الأوسط.

وتراجعت أسعار النفط، الاثنين مع تقليل السوق من تقديرات مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي شنته إيران مطلع الاسبوع على إسرائيل.

ونصحت الهند رعاياها يوم الجمعة بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر نظرا “للموقف السائد في المنطقة”.