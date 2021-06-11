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الهند... عدد المصابين بـ "الفطر الأسود" يتجاوز 31 ألف شخص

11 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2021 2:40 مساءً
الهند

الهند

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أفادت قناة “NDTV” بأن إجمالي عدد المصابين بـ “الفطر الأسود” في الهند ارتفعت إلى 31216 شخصا، فيما يبلغ عدد الوفيات بسببه 2109.

وقالت القناة إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في ولاية ماهاراشترا (7057 إصابة ووفاة 609 أشخاص) وتليها ولاية غوجارات (5418 إصابة ووفاة 323 شخصا).

كان وزير الصناعة الكيميائية وإنتاج الأسمدة الهندي، ساداناندا غوفدا، أعلن في 26 مايو الماضي أنه تم تسجيل 11717 حالة الإصابة بـ “الفطر الأسود”. ونقلت القناة عن مصدر أن أحد الأسباب الرئيسية لازدياد عدد المصابين بالمرض يعود إلى النقص الحاد في الأدوية المضادة للفطريات.

أشار الخبراء إلى أن المرض الفطري المعروف أيضا باسم “العفن الأسود” (Mucormycosis)، يتم تسجيله لدى المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا في قسم العناية المركزة ويتلقون الستيرويدات أو دعم الأوكسجين لفترة طويلة. كما يتم تسجيل هذا المرض لدى مرضى السكر الذين يتلقون جرعات كبيرة من الاستيرويدات لفترة طويلة، وذلك بحسب “تاس”.

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