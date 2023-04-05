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الهند.. غرق 5 أطفال داخل خزان مياه في معبد

منذ 7 دقائق
حالة غرق- أرشيفية

حالة غرق- أرشيفية

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أفادت قناة (إن.دي.تي.في) الإخبارية، بأن خمسة أطفال غرقوا اليوم الأربعاء في خزان مياه في معبد وسط تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو في جنوب الهند، وهو ثاني حادث مميت داخل معبد هندي في غضون أيام.

ونقل تقرير القناة عن الشرطة المحلية قولها، إنه يجري التحقيق في الحادث الذي وقع أثناء ممارسة طقوس، وأضافت أنه عُثر على جثث الضحايا الخمس، ولم تتوفر أي تفاصيل عن طبيعة الطقوس.

ويوم الخميس الماضي، لقي ما لا يقل عن 35 شخصاً مصرعهم وأصيب 16 آخرون عندما انهار سقف داخل معبد في ولاية ماديا براديش وسط البلاد.

وقع الحادث في مدينة إندور أثناء تجمع الزوار للاحتفال بمهرجان رام نافامي الهندوسي.

    المصدر :
  • رويترز

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