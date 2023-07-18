الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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الهند.. فيضان نهر يُغرق 450 قرية ويُشرّد الآلاف

منذ 3 دقائق
فيضانات في الهند - أرشيفية

فيضانات في الهند - أرشيفية

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أشار مسؤولون اليوم الثلاثاء، إلى أنّ ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ونزح أكثر من 115 ألفًا بسبب السيول في ولاية آسام الهندية، بعد أن فاض نهر على ضفتيه في وقت سابق من الشهر الجاري، إثر هطول أمطار موسمية غزيرة.

وأضاف المسؤولون أن المياه المتدفقة من نهر براهمابوترا أغرقت نحو 450 قرية و17 منطقة في الولاية الواقعة بشمال شرق الهند، كما اجتاحت المياه مساحات شاسعة من محميات الحياة البرية.

وتقع السيول والفياضات في ولاية آسام الهندية بشكل متكرر بعد هطول الأمطار الموسمية الغزيرة كل عام تقريبا.

وقال بيجوش هازاريكا وزير الموارد المائية في الولاية: “قُتل ثمانية أشخاص في حوادث غرق مختلفة منذ موجة الفيضان الأولى التي بدأت منذ أسبوعين”، مضيفًا أن مستويات المياه بدأت في الانحسار.

    المصدر :
  • رويترز

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