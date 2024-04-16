الهند.. قوات الأمن تقتل 29 متمردا ماويا في معركة مسلحة

قالت الشرطة الهندية إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 29 متمردا ماويا في معركة بولاية تشاتيسجار بوسط البلاد، وذلك قبل أيام من بدء انتخابات يسعى فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الفوز بثالث ولاية على التوالي.

وتجرى الانتخابات في منطقة كانكر حيث وقع الاشتباك يوم 26 أبريل\نيسان ضمن المرحلة الثانية من أصل سبع مراحل، بينما تجرى في منطقة باستار المجاورة، وهي معقل للماويين، يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الشرطة في بيان “بعد المواجهة، وخلال البحث في المنطقة، انتُشلت جثث 29 من الماويين”، مضيفة أن عدة أسلحة وذخائر صودرت أيضا من الموقع.