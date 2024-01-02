الهند.. مسلحون يفتحون النار على قرويين ويقتلون 3 أشخاص

أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا فيما أصيب خمسة بإصابات بالغة عندما فتح مسلحون يرتدون أزياء مموهة النار على قرويين في ولاية مانيبور المضطربة في شمال شرق الهند مع استمرار انتشار العنف في المنطقة.

ولقي ما لا يقل عن 180 مصرعهم عندما اندلع قتال عنيف بين أفراد جماعة ميتي العرقية التي تشكل أغلبية وجماعة كوكي التي تشكل أقلة في الولاية في مايو أيار، في أعقاب أمر محكمة يظهر أن المزايا الممنوحة لأقلية كوكي ستكون متاحة أيضا لجماعة ميتي.

ووقعت أحدث موجة للعنف في منطقة ليلونج في ثوبال أمس الاثنين عندما فتحت جماعة ترتدي أزياء مموهة النار بشكل عشوائي على السكان المحليين.

وقال مسؤول كبير بالشرطة لرويترز عبر الهاتف “توفي ثلاثة أشخاص بإصابات ناتجة عن طلقات نارية، ويعالج خمسة في المستشفى من إصابات متنوعة”.

ولم تعلن أي معلومات حتى الآن عن هويات الضحايا أو من يشتبه في أنهم منفذو الهجوم.

وأعادت السلطات فرض حظر تجول في ثوبال وأربع مناطق مجاورة منذ مساء أمس الاثنين.