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الهند.. مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار بولاية مانيبور

منذ 41 دقيقة
علم الهند

علم الهند

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قال مسؤولون أمنيون إن شخصا لقي حتفه وأصيب آخر جراء انفجار قنبلة في كلية بمدينة إمفال عاصمة ولاية مانيبور في شمال شرق الهند مساء أمس الجمعة 23\2\2024.

وأضاف المسؤولون أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجار العبوة الناسفة.

وقال أحد المسؤولين “انفجرت العبوة الناسفة في حرم إحدى الكليات بالمدينة. توفي شخص ويتلقى آخر العلاج في المستشفى”.

وتشهد مانيبور قتالا عنيفا منذ شهر مايو أيار الماضي بين أفراد جماعة ميتي العرقية التي تشكل الأغلبية وجماعة كوكي التي تشكل الأقلية في الولاية بسبب تقاسم المزايا الاقتصادية والحصص الممنوحة للقبيلتين. وقتل ما يقرب من 200 شخص في الصراع.

وشهدت مدينة إمفال، التي تقطنها جماعة ميتي، عدة حوادث عنف منذ اندلاع الصراع لأول مرة.

    المصدر :
  • رويترز

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