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الهند.. مقتل 10 متمردين ماويين في معركة بالأسلحة النارية

منذ 33 دقيقة
علم الهند

علم الهند

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قالت الشرطة الهندية إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن عشرة متمردين ماويين في معركة بالأسلحة النارية في غابات بوسط الهند الثلاثاء، في ثاني اشتباك كبير هذا الشهر بالتزامن مع الانتخابات العامة.

ووقع الاشتباك في منطقة أبوجما في إقليم باستار في أعقاب اشتباك وقع في 16 أبريل\نيسان قتل فيه 29 متمردا في منطقة مجاورة.

ويشن المتمردون، الذين يتبعون نهجا على غرار النهج الشيوعي الذي نشره الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، هجمات على غرار حرب العصابات ضد الحكومة بشكل رئيسي في وسط وشرق الهند منذ عقود، ما أدى إلى اشتباكات متكررة وسقوط قتلى من الجانبين.

ويقول الماويون إنهم يقاتلون من أجل منح المزارعين الهنود الفقراء والعمال الذين لا يملكون أرضا سيطرة أكبر على أراضيهم ومطالبة أكبر بالمعادن التي يقولون إن شركات التعدين الكبرى تستغلها.

وقالت الشرطة في ولاية تشهاتيسجاره إنها عثرت على ما لا يقل عن 10 جثث وعدة أسلحة بعد الاشتباك الذي وقع في وقت مبكر من اليوم.

ويدلي الهنود بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تجري على سبع مراحل وبدأت في 19 أبريل نيسان. ومن المقرر فرز الأصوات في الرابع من يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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