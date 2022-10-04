الهند.. مقتل 10 من متسلّقي الجبال بسبب انهيار جليدي

قُتل ما لا يقل عن 10 من متدربي تسلّق الجبال، بعدما جرفهم انهيار جليدي في جبال الهيمالايا شمال الهند، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن 11 آخرين في عداد المفقودين.

وأفاد قائد شرطة ولاية أوتارانتشال، أشوك كومار، بأنّ مجموعة من 29 شخصًا تعرضت لانهيار جليدي على قمة جبلية تقع في سلسلة جبال غانغوتري بجبال غارهوال في الهيمالايا صباح الثلاثاء، مشيرًا إلى أن رجال الإنقاذ انتشلوا ثمانية ناجين من بين الثلوج وقاموا بنقلهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وأوضح كومار أن جميع المفقودين كانوا يخضعون للتدريب في معهد لتسلق الجبال، في منطقة بعيدة عن موقع الانهيار الجليدي.

وقال “بوشكار سينغ دامي”، رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، إن القوة الوطنية للاستجابة للكوارث والجيش الهندي نشرا فرقًا للمساعدة في جهود الإنقاذ، فيما نشر سلاح الجو الهندي مروحيتين للبحث عن المفقودين.

أمّا “أميت شودري”، المسؤول في الاتحاد الدولي لتسلق الجبال والضابط السابق بالقوات الجوية الهندية، فقال: “هذه هي المرة الأولى في تاريخ تسلق الجبال في الهند أن تلقى مثل هذه المجموعة الكبيرة من متدربي تسلق الجبال حتفها في انهيار جليدي”.