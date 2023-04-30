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الهند.. مقتل 11 شخص في حادث تسرب غاز بولاية البنجاب

منذ ساعة واحدة
علم الهند

علم الهند

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قالت نائبة عن ولاية البنجاب الهندية الأحد إن 11 شخصا لقوا حتفهم ونُقل تسعة إلى المستشفى في حادث تسرب غاز بمدينة لوديانا في الولاية الواقعة شمال البلاد.

وقالت راجيندر بال كاور تشينا العضوة بالمجلس التشريعي في لوديانا إن فريقا من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث زار الموقع مع فريق من الخبراء لتحديد سبب التسرب ومصدره.

ونشرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الهندية مقطع فيديو على تويتر ظهر فيه رجال الشرطة يقومون بدوريات وهم يرتدون أقنعة ويطلبون من المواطنين الابتعاد عن منطقة جرى تطويقها.

وقالت تشينا لرويترز عبر الهاتف “وقع الحادث بالقرب من محل ألبان وعيادة طبيب لكن لا يمكننا الجزم بمكان بدء التسرب”.

وأضافت “الأشخاص الذين حضروا لشراء الحليب في الصباح فقدوا الوعي أمام (المتجر)”.

وكتب رئيس وزراء ولاية البنجاب بهاجوانت مان على تويتر يقول إن الغاز تسرب من أحد المصانع دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال أحد السكان المحليين ويدعى أنجان كومار في فيديو بثته الوكالة على تويتر إن ثلاث جثث “تحولت إلى اللون الأزرق”.

    المصدر :
  • رويترز

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