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الهند.. مقتل 13 شخصا على الأقل في تبادل لإطلاق النار

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2023 3:10 مساءً
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أعلن مسؤول بالشرطة الهندية أن 13 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بالأسلحة النارية بين جماعتين مسلحتين مجهولتين في ولاية مانيبور المضطربة شمال شرقي البلاد اليوم الاثنين، وذلك بعد سبعة أشهر من اشتباكات عرقية في الولاية الحدودية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا.

وقال المسؤول بالشرطة إنه وردت تقارير عن وقوع اشتباكات “كبيرة” بالأسلحة النارية وإنه تم العثور على جثث القتلى وتحمل آثار طلقات نارية متعددة في قرية بمنطقة تينجوبال في مانيبور.

وشهدت الولاية أعمال عنف متفرقة منذ ذروة الاشتباكات العرقية التي اندلعت في الثالث من مايو أيار بين أعضاء جماعة ميتي العرقية التي تحظى بالأغلبية وأقلية كوكي.

وقال الضابط الكبير لرويترز عبر الهاتف من إمفال عاصمة الولاية “لسنا في وضع يسمح لنا بالتعرف على الجثث فورا ولا نستطيع تحديد الجماعة المسلحة التي ينتمون إليها.”

    المصدر :
  • رويترز

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