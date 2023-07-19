الهند.. مقتل 16 على الأقل نتيجة صعق كهربائيّ

أعلن مسؤولون حكوميون أن ما لا يقل عن 16 شخصًا قُتلوا وأصيب ستة آخرون، في واقعة يشتبه في أنها حدثت نتيجة صعق كهرباء في ولاية أوتار كاند، شمال الهند، صباح اليوم الأربعاء.

وقع الحادث داخل محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، أقيمت في منطقة تشامولي في الولاية، في إطار برنامج مهم للحكومة الاتحادية يركز على الحفاظ على نهر جانجا.

وقال مسؤولون إن من بين القتلى رجل شرطة وثلاثة من أفراد الحرس الداخلي، مضيفين أنّ الحراس يشتبه في أنهم توفوا أثناء محاولتهم إنقاذ الشرطي.

وبدأ تحقيق قضائي في الواقعة.

وقال قاضي المحكمة الجزئية في المنطقة هيمانشو كورانا “كيفية وقوع الحادث لن تتضح إلا بعد تحقيق مفصل، لكن يبدو ظاهريًا أنه حدث بسبب صعق كهرباء”.