الهند.. مقتل 25 شخصا بحريق حافلة ركاب في ماهار أشترا غربي البلاد

ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية “إيه.إن.آي” ومقرها الهند السبت أن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بعد اشتعال الينران في حافلة بولاية مهاراشترا الهندية.

وأضافت الوكالة أن الحافلة كانت تقل 32 راكبا وكانت متجهة من مدينة يافاتمال إلى بونا.

وكتب ديفيندرا فادنافيس نائب رئيس وزراء ولاية مهاراشترا في تغريدة على تويتر أن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ثمانية.

وعبر رئيس وزراء الولاية إكناث شيندي ورئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي، في تغريدات منفصلة، عن أسفهما لوقوع الحادث، وقالا إنهما سيدعمان أسرة كل ضحية بما يصل إلى 700 ألف روبية هندية (8500 دولار).