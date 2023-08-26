الهند.. مقتل 9 أشخاص في حريق بعربة قطار

لقي تسعة ركاب حتفهم، السبت، على أثر اندلاع حريق في عربة قطار متوقفة في مدينة مادوراي بولاية تاميل نادو في جنوب الهند.

ونقلت وكالة (إيه.إن.آي) للأنباء عن إم. إس. سانجيتا، وهي مسؤولة محلية كبيرة في المدينة، قولها في تسجيل مصور إن الحريق اندلع بعد انفجار أسطوانة غاز كان يستخدمها بعض الركاب لإعداد الشاي على موقد.

وأضافت سانجيتا للوكالة أن أكثر من 50 راكبا كانوا يستقلون العربة، التي كانت مفصولة عن القطار ومتوقفة بالمحطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق الذي شب في الساعات الأولى من صباح اليوم استمر لساعتين قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه، مضيفة أن 20 شخصا أصيبوا في الحادث.

وأظهر تسجيل وكالة (إيه.إن.آي) الشريكة لرويترز مسؤولي الشرطة وهم يتفقدون العربة المتفحمة. وقال شهود إن الناجين اضطروا إلى كسر أبوابها للفرار منها.

ويأتي الحادث بعد مقتل ما يزيد على 250 في أسوأ حادث تصادم بالسكك الحديدية في الهند منذ أكثر من عقدين عندما اصطدمت ثلاثة قطارات في ولاية أوديشا الشرقية في يونيو حزيران.