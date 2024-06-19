الهند.. موجة حارة تجتاح البلاد وتقتل 5 أشخاص

ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا الأربعاء أن موجة حارة شديدة تجتاح الهند أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل هذا الأسبوع في العاصمة نيودلهي، وذلك بعد ليلة هي الأشد حرارة منذ ست سنوات.

يعاني المليارات في أنحاء آسيا من الحرارة الشديدة هذا الصيف، وهو تطور يقول علماء إنه تفاقم بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

وأفادت الصحيفة بتسجيل الوفيات منذ الاثنين في مستشفيات بمناطق مختلفة من المدينة الهندية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليونا، والتي تتفاقم فيها أزمة نقص المياه.

وأضافت أن استهلاكها للطاقة وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء، عندما وصلت درجة الحرارة الصغرى ليلا إلى 33.8 درجة مئوية.

ومنذ مارس آذار، ارتفعت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في دلهي وولاية راجاستان الصحراوية القريبة منها، في حين تم تسجيل أكثر من مثلي العدد المعتاد لأيام الموجات الحارة هذا الموسم في شمال غرب وشرق الهند.

ونجمت هذه الظروف عن شح الأمطار الرعدية وهبوب رياح دافئة من مناطق قاحلة المجاورة للهند.